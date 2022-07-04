Бывший игрок «Рубина» Оздоев рассказал об интересе арабских клубов

Бывший игрок сборной России питерского «Зенита» и казанского «Рубина» Магомед Оздоев признался, что им интересовались арабские клубы и рассказал о планах по дальнейшей своей карьере. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга в связи с завершением контракта.

«Я взял паузу для размышления. Хочу подумать, что вообще хочу видеть от своей карьеры. Хочется получить новый вызов. Я почти пять лет играл в "Зените", теперь пришла пора попробовать что-то новое.

Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи. В ближайшее время приму окончательное решение. У меня всегда была мечта попробовать себя в Европе. Понятно, что в сложившейся ситуации определённые вещи будет тяжело исполнить. Но попробовать всё равно хочется.

Если говорить про Россию, то хочу попробовать себя в проекте, который направлен на результат, на высокие места. Когда четыре года подряд становишься чемпионом — привыкаешь, хочешь постоянно побеждать. Уход из "Зенита" был моим осознанным выбором.

Всё зависит от проекта, и какие задачи перед собой ставит команда. Тут не главный вопрос денег, но они также важны. А "Зенит" — это тот клуб, который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ — у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я зарабатывал деньги, а не просто так их получал. Если бы я смотрел только на деньги, то спокойно бы прямо сейчас собрал вещи и уехал в тёплые края. У меня есть предложения с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я себя там не вижу», — приводит слова Оздоева Sport24.