Бывший игрок «Рубина» Карадениз побывал на базе клуба

На базе «Рубина» побывал Гекдениз Карадениз — знаменитый экс-игрок казанского клуба. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Турецкий полузащитник выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год и стал рекордсменом среди легионеров клуба по количеству сыгранных матчей — 300. Лучший бомбардир команды в премьер-лиге — 39 голов, он выиграл с «Рубином» все крупные российские турниры — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. За свою 20-летнюю профессиональную карьеру Карадениз играл только за родной «Трабзонспор» и «Рубин».

После завершения карьеры в «Рубине» Карадениз хотел поработать в штабе главного тренера команды Курбана Бердыева, но, как говорят в клубе, его не приняли из-за отказа изучать русский язык. И на этой встрече в клубе турецкой звезде помогал бывший переводчик «Рубина» Яшар Озджан, хотя дети Карадениза говорят и по-русски, и по-татарски. Данный визит бывшей звезды «Рубина» связан со строительством мечети в Высокогорском районе, которую Гекдениз начал строить за свой счет.