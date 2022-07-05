Бывший игрок «Рубина» Ильзат Ахметов может перейти в «Краснодар»

Как стало известно «Sport24», игрок сборной России Ильзат Ахметов после ухода из ЦСКА не теряет надежду на переход в «Краснодар», так как команда Александра Сторожука возобновила переговорный процесс.

Стоит напомнить, что Ильзат Ахметов находился в расположении «Краснодара» на первом летнем сборе, но трансфер игрока так и не был зафиксирован. После этого ходили слухи о переходе футболиста в «Ахмат»

Ильзат Ахметов является воспитанником казанского клуба, в составе которого выступал с 2014 по 2018 год. На его счету 27 матчей за «Рубин».

Автор: Никита Давыденков