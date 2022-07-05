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Спорт
5 июля 2022  12:29

Бывший игрок «Рубина» Ильзат Ахметов может перейти в «Краснодар»

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Как стало известно «Sport24», игрок сборной России Ильзат Ахметов после ухода из ЦСКА не теряет надежду на переход в «Краснодар», так как команда Александра Сторожука возобновила переговорный процесс.

Стоит напомнить, что Ильзат Ахметов находился в расположении «Краснодара» на первом летнем сборе, но трансфер игрока так и не был зафиксирован. После этого ходили слухи о переходе футболиста в «Ахмат»

Ильзат Ахметов является воспитанником казанского клуба, в составе которого выступал с 2014 по 2018 год. На его счету 27 матчей за «Рубин».

Автор: Никита Давыденков

#Рубин #ильзат ахметов #ЦСКА #футбол
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