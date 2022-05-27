Бывший игрок «Крыльев Советов», основатель «Красавы» Евгений Савин покинул Россию

Бывший футболист, основатель клуба «Красава» и известный блогер Евгений Савин покинул территорию России. Об этом заявляет его YouTube-канал.

«После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции президент ФК "Красава" Савин Евгений покинул страну», — говорится в сообщении.

Отметим, что недавно на канале Савина вышел ролик из Англии, где он записывал мнения украинских футболистов о ситуации на Украине.

ФК «Красава» был основан в 2021 году в честь одноименного канала на YouTube. Сейчаc команда выступает в ФНЛ-2. Евгений Савин за свою карьеру футболиста успел поиграть за «Крылья Советов» (Самара), «Амкар» (Пермь), «Урал» (Екатеринбург), «Анжи» (Махачкала) и другие клубы.