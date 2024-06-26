Бывший игрок казанского «Ак Барса» Павел Дацюк включен в Зал хоккейной славы

Павел Дацюк

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бывший игрок казанского ХК «Ак Барс» Павел Дацюк внесен в список Зала хоккейной славы в канадском Торонто. Об этом сообщается на сайте самой галереи.

«Майк Гартнер, председатель отборочного комитета Зала хоккейной славы, объявил сегодня, что семь человек были избраны в почетное членство Зала хоккейной славы как в категории игроков, так и в категориях строителей», – сказано в сообщении.

Дацюк родился в Свердловске. Играл за казанцев в период с 2000 по 2001 год. В 2001-м присоединился к «Детройт Ред Уингз – профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге.

Россиянин отыграл в НХЛ 14 сезонов, забив 314 голов и отдав 604 результативные передачи в 953 играх.

«Четырехкратный обладатель „Леди Бинг Трофи“, он также выигрывал Кубок Стэнли с „Детройтом“ в 2002 и 2008 годах. На международном уровне играл за Россию на Олимпийских играх в 2002, 2006, 2010, 2014 (где он был капитаном команды) и 2018 годах. Он выиграл олимпийское золото в 2018 году и бронзу в 2002 году», — говорится на сайте галереи.