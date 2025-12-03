Бывший игрок «КАМАЗа» Исо Каньенда скончался от рака

Фото: fckamaz.ru

Бывший нападающий набережно-челнинского «КАМАЗа» Исо Каньенда скончался от рака печени. Ему было 44 года. В этот момент он находился на лечении в Великобритании.

Ранее, 2 декабря о смерти Каньенды сообщал телеканал Luntha Television, но позже опроверг информацию. Сегодня Президент Малави Артур Питер Мутарика подтвердил случившееся, выразив соболезнования родным и близким.

«Оплакивая его кончину, первая леди и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Каньенда в этот трудный момент», – говорится в заявлении Мутарика.Также он назвал кончину Каньенды большой потерей для страны.

В России Каньенда играл в московском «Локомотиве», «Ростове», волгоградском «Роторе», брянском «Динамо» и в «КАМАЗе». С «Локомотивом» он становился бронзовым призером чемпионата России в 2005 году.

Также Исо Каньенда являлся игроком сборной Малави, за которую провел 60 матчей и забил 19 голов.