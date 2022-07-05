Бывший игрок «Ак Барса» Ринат Валиев перешел в «Адмирал»

Бывший защитник «Ак Барса» Ринат Валиев перешел в «Адмирал» из системы казанского клуба, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

Ринат является воспитанником «Ак Барса», где после дебюта в МХЛ за «Барс» уехал в 2012 году в Юниорскую хоккейную лигу США.

Валиев также выступал в НХЛ за команды «Торонто» и «Монреаль». В 2021 году игрок вернулся в «Ак Барс», откуда перешел в аренду в «Динамо» из Минска.

Ринат Валиев был участником Суперсерии с молодежными сборными канадских лиг в составе сборной России, а также в ее составе выступал в «Мемориале Ивана Глинки» в 2013 году.



Автор: Никита Давыденков