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Спорт
5 июля 2022  12:52

Бывший игрок «Ак Барса» Ринат Валиев перешел в «Адмирал»

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Бывший защитник «Ак Барса» Ринат Валиев перешел в «Адмирал» из системы казанского клуба, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

Ринат является воспитанником «Ак Барса», где после дебюта в МХЛ за «Барс» уехал в 2012 году в Юниорскую хоккейную лигу США.

Валиев также выступал в НХЛ за команды «Торонто» и «Монреаль». В 2021 году игрок вернулся в «Ак Барс», откуда перешел в аренду в «Динамо» из Минска.

Ринат Валиев был участником Суперсерии с молодежными сборными канадских лиг в составе сборной России, а также в ее составе выступал в «Мемориале Ивана Глинки» в 2013 году.

Автор: Никита Давыденков

#Ак барс #хоккей #кхл #НХЛ
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