Руцкой назвал самоубийство Старовойта мужественным поступком

Первый вице-президент России, экс-губернатор Курской области Александр Руцкой прокомментировал самоубийство экс-министра транспорта и бывшего главы региона Романа Старовойта, назвав этот поступок «мужественным».

«Для меня, честно говоря, это мужественный поступок. Потому что тот позор, которым обволокли Старовойта, бывшего губернатора, министра транспорта, тяжело пережить», — сказал Руцкой в беседе с корреспондентом «Татар-информ».

Он также рассказал о своем общении со Старовойтом после его назначения губернатором Курской области. По словам Руцкого, он делился с ним опытом, предостерегая от кадровых ошибок:

«Я ему сказал: "Знаете, Роман, какая у меня была ошибка в первый год? Я оставил в администрации работать практически всех руководителей предыдущего губернатора, а через год понял, что их всех нужно выдворять. Всех до единого. Потому что область находилась в плачевнейшем состоянии"».

Александр Руцкой напомнил, что сам он принял регион с дефицитом бюджета в 45%, а рентабельность сельского хозяйства составляла минус 39%. Однако через два года ему удалось вывести область на профицит.

«Я Старовойту сказал: "Смотри кадры. Ни в коем случае не должны проскочить мерзавец, подлец, негодяй, взяточник, коррупционер. Иначе будет грустно"», — подчеркнул бывший губернатор.

По словам первого вице-президента России, Старовойт не был высокомерным человеком и отличался уважительным отношением к простым людям. Он увлекался марафонами и спортом.

«Вот и все. Человек ушел, потому что не вынес этот позор.<…> Я считаю, что это мужской поступок», — заключил Руцкой.