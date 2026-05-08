Бывший главврач БСМП Марат Мухамадеев покинул городской совет Челнов

В Набережных Челнах на очередной сессии городского совета рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Марата Мухамадеева. Бывший главный врач Больницы скорой медицинской помощи имени Р.С. Акчурина покинул депутатский корпус в связи с переходом на новую должность в системе здравоохранения Татарстана.

С января текущего года Марат Мухамадеев возглавил Республиканский клинический онкологический диспансер в Казани, в связи с чем сменил место жительства и работы. Ранее он также занимал должность председателя постоянной комиссии горсовета по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты.

Профессиональный путь Мухамадеева тесно связан с медициной Набережных Челнов. Он начинал как врач-онколог, работал заведующим отделением, руководил Набережночелнинским филиалом Республиканского клинического онкологического диспансера.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения Марат Мухамадеев был удостоен звания «Заслуженный врач Республики Татарстан». Ранее ему также было присвоено звание Почетного гражданина Набережных Челнов.

Вопрос о досрочном прекращении его депутатских полномочий прокомментировал мэр города Наиль Магдеев, отметив значительный вклад Мухамадеева в развитие медицины и общественную деятельность.

«Марат Фанисович был депутатом городского совета, долгие годы работал главным врачом БСМП, 11 лет возглавлял одно из ключевых медицинских учреждений города. Он достойно проявил себя и как руководитель, и как депутат. В связи с переходом на новую работу – в Республиканский онкологический диспансер – он сменил место жительства и работы. В соответствии с законом мы обязаны принять решение о досрочном прекращении его полномочий», – сказал Наиль Магдеев на сессии горсовета.

Мэр подчеркнул, что вклад Мухамадеева в развитие системы здравоохранения города высоко оценен, в том числе присвоением почетного звания.