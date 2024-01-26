Бывший главред «Эфира» возглавила нижнекамскую телерадиокомпанию НТР

Фото: НТР

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев представил нового руководителя коллективу нижнекамской телерадиокомпании НТР. Ею стала Алена Демина, к своим обязанностям она приступит в понедельник, 29 января.

Алена Демина на протяжении всей карьеры работала на республиканских и федеральных телеканалах. Свою карьеру начинала в 2002 году корреспондентом на ТНВ, с 2007-го — на «5 канале».

Фото: НТР

В 2010-х годах трудилась в телерадиокомпании «Казань», а в 2013-2014-х на телеканале «Эфир» и «Татарстан-24». В феврале прошлого года Демина была назначена на должность главного редактора ТК «Эфир».

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