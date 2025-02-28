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На главную ТИ-Спорт 28 февраля 2025 13:41

Бывший главный тренер «Рубина» Шаронов ответил на обвинения в шпионаже

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Бывший главный тренер «Рубина» Шаронов ответил на обвинения в шпионаже
Фото: fcska.ru

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал обвинения в шпионаже.

«Не знаю, кто такой господин Лисин и откуда у него склонность к сочинительству на мой счет… Но квадрокоптер я использую исключительно для съемки своих тренировок», – написал Шаронов в своем телеграм-канале.

Напомним, бывший пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин рассказал, как в 2019 году на тренировку «красно-белых» перед игрой с «Рубином» прилетел дрон. Как сказал Лисин, после матча Доменико Тедеско назвал Шаронова «хорошим шпионом».

Роман Шаронов исполнял обязанности главного тренера «Рубина» в 2019 году после отставки Курбана Бердыева.

Первую часть нынешнего сезона РПЛ казанцы завершили на восьмом месте в таблице. В следующем матче «Рубин» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 1 марта в 19:00 по мск.

#роман шаронов #фк рубин #премьер-лига #футбол
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