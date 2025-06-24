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На главную ТИ-Спорт 24 июня 2025 12:33

Бывший главный тренер «Локо-Кубани» Секулич возглавил «Зенит»

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Бывший главный тренер «Локо-Кубани» Секулич возглавил «Зенит»
Фото: lokobasket.com

Словенский тренер Александр Секулич возглавил «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

Соглашение с Секуличем рассчитано до конца сезона 2025/26 с возможностью продления. Контракт подписан по схеме «1+1», сообщает источник.

Напомним, ранее «Зенит» покинул его главный тренер Хавьер Паскуаль. Испанец руководил клубом с 2020 года и привел его к золоту Единой лиги ВТБ в сезоне 2021/22.

Ранее Секулич возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2022 по 2024 год. «Железнодорожников» он привел к серебряным медалям Единой лиги ВТБ в 2023-м году. Тогда краснодарцы в четвертьфинале победили «Пари НН» (3-0), в полуфинале – ЦСКА (4-3), а в решающей стадии уступили УНИКСу (1-4).

#БК Зенит #спорт #баскетбол #единая лига втб
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