Бывший главный тренер «Краснодара» возглавил «Факел»

Фото: fakelfc.ru

Новым главным тренером «Факела» после отставки Дмитрия Пятибратова стал Игорь Шалимов. Об этом сообщает пресс-служба воронежцев на официальном сайте клуба.

Последним местом работы Шалимова был «Урал» с 2021 по 2022 годы. Ранее специалист возглавлял ряд клубов РПЛ, в числе которых был «Краснодар» (с 2016 по 2018).

В данный момент «Факел» идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице РПЛ с 14 очками. В следующей игре «огнеопасные» встретятся с «Ахматом». Матч состоится 5 апреля в 15:15 по мск.