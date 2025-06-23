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На главную ТИ-Спорт 23 июня 2025 15:11

Бывший главный тренер «Ахмата» Ромещенко возглавил «Урал»

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Бывший главный тренер «Ахмата» Ромещенко возглавил «Урал»
Фото: fc-akhmat.ru

Мирослав Ромащенко стал главным тренером «Урала». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

«Решение принято Советом директоров клуба. Мирослав Юрьевич пришёл в тренерский штаб нашей команды в январе 2025 года.

«Поздравляем с назначением и желаем плодотворной работы!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, «Урал» финишировал четвертым в таблице Первой лиги с 59 очками. В переходных матчах за право принять участие в РПЛ екатеринбуржцы уступили «Ахмату» (2:1, 0:2).

#фк ахмат #фк урал #спорт #футбол #премьер-лига
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