Бывший главный тренер «Ахмата» Ромещенко возглавил «Урал»

Фото: fc-akhmat.ru

Мирослав Ромащенко стал главным тренером «Урала». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

«Решение принято Советом директоров клуба. Мирослав Юрьевич пришёл в тренерский штаб нашей команды в январе 2025 года.

«Поздравляем с назначением и желаем плодотворной работы!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, «Урал» финишировал четвертым в таблице Первой лиги с 59 очками. В переходных матчах за право принять участие в РПЛ екатеринбуржцы уступили «Ахмату» (2:1, 0:2).