На главную ТИ-Спорт 3 декабря 2025 15:34

Бывший главный тренер «Ак Барса» Валерий Белов возглавил ЖХЛ «Сахалин»

Фото: ak-bars.ru

Экс-главный тренер казанского «Ак Барса» Валерий Белов возглавил клуб женской хоккейной лиги «Сахалин».

«Для меня это интересный вызов. Некоторая пауза в профессиональной карьере затянулась – и поступило предложение от директора "Сахалина" Сергея Колотнева. Женский хоккей немного отличается от мужского – в плане силовой борьбы, может быть, резкости и интенсивности. Но хоккей остаётся хоккеем, а с точки зрения принципиальных соперничеств и психологии в ЖХЛ многое даже сложнее и эмоциональнее, чем в КХЛ. За что мы наших женщин и ценим, причем не только в спорте, но и в жизни», – сказал Белов в беседе с «Russia-hockey.ru».

В разные годы в КХЛ Белов возглавлял «Витязь», московское «Динамо» и «Ак Барс».

