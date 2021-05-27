Бывший главный офис Татфондбанка в Казани продается за 417,9 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов объявило торги на офис и земельный участок в Казани, принадлежащие обанкротившемуся Татфондбанку. Стартовая цена — 417,9 млн рублей.

Заявки организаторы торгов начнут принимать с 1 июня. Соответствующая информация опубликована в Едином реестре сведений о банкротстве.

Еще 3 марта 2017 года Центробанк РФ отозвал лицензию у Татфондбанка, а 11 апреля финансовую организацию признали банкротом. Бывший глава банка Роберт Мусин находился в СИЗО с марта 2017-го до января 2018 года, а затем его отпустили под домашний арест.

На продажу выставлены пятиэтажное офисное здание площадью 5 013,3 кв. метра и прилегающий к нему земельный участок площадью примерно 1,8 тыс. кв. метров, а также 2 800 позиций неотделимых улучшений и имущества. Объекты расположены по адресу: ул. Бурхана Шахиди, д. 2/43.