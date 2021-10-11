Бывший глава исполкома Тюлячинского района заменил двух министров Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о новых назначениях в Кабинете Министров региона. Временно исполняющим обязанности главы Министерства экономического развития и промышленности стал выходец из Татарстана Алмаз Хакимов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области.

«Всем назначенным желаю хорошей плодотворной работы», — приводит пресс-служба слова Мельниченко.

Алмаз Хакимов родился 28 сентября 1986 года в селе Тюлячи, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, а затем и КФУ. С 2006 года по 2011 год работал в администрации Тюлячинского района, где прошел путь от главного специалиста до главы исполкома.

В 2014–2016 годах Хакимов трудился заместителем директора Департамента сельского хозяйства Брянской области, затем был назначен замминистра, а потом и министром развития конкуренции и экономики Ульяновской области.

Любопытно, что Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области создано лишь на днях на базе Минэкономики и Минпромышленности региона. Оба министра отправлены в отставку, об их назначениях на новые должности пока объявлено не было.