За решетку суд отправил бывшего главу челнинского ОБОП

В Казани вынесен приговор экс-начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ (дислокация Набережные Челны), сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как было установлено в суде, с конца 2015 по январь 2020 года полицейский получил несколько взяток. Страж порядка «брал» не только деньгами, но и строительными материалами и оплатой услуг. К примеру, он получил строительных материалов на сумму 90 тыс. рублей.

Суд признал полицейского виновным и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он не сможет занимать должности в органах полиции еще два года.