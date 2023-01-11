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Ру Тат
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Происшествия
11 января 2023  14:32
Полина Шевчук

За решетку суд отправил бывшего главу челнинского ОБОП

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В Казани вынесен приговор экс-начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ (дислокация Набережные Челны), сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как было установлено в суде, с конца 2015 по январь 2020 года полицейский получил несколько взяток. Страж порядка «брал» не только деньгами, но и строительными материалами и оплатой услуг. К примеру, он получил строительных материалов на сумму 90 тыс. рублей.

Суд признал полицейского виновным и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он не сможет занимать должности в органах полиции еще два года.

 

#взятка #УФСБ РФ по РТ
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