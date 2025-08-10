news_header_top
Культура 10 августа 2025 22:03

Бывший гитарист Стаса Михайлова и «ВИА Гра» Ефанов умер в возрасте 44 лет

Российский музыкант Роман Ефанов умер в возрасте 44 лет. О его смерти сообщил певец и коллега артиста Анатолий Цой.

«Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом», — цитирует Цоя портал NEWS.RU.

Ефанов известен зрителю благодаря совместной работе с артистом Стасом Михайловым, певицей Elvira T, а также группами MBAND и «ВИА Гра».

Причина и обстоятельства смерти не названы.

Ефанов родился в 1981 году в Таганроге. Музыкой он увлекся еще в детстве, окончил РАМ им. Гнесиных.

