Фото: vk.com/wall-124107739_1289

Бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил ансамбль «Лейся, песня», в составе которого артист выступал.

«Ушел наш Юра… Юрий Рыманов – великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться», – говорится в сообщении.

В коллективе подчеркнули, что Рыманов внес в их выступления «особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества».

«Юра всегда был тем самым МУЗЫКАНТОМ, до которого хотелось дотянуться...», – добавили музыканты.

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстове Горьковской области (ныне Нижегородская область). Сценическую деятельность он начал в 21 год.

В 1977 году он выступал вместе с Владимиром Высоцким в составе ВИА «Шестеро молодых». С 1998 по 2008 год Рыманов работал в группе «Любэ».