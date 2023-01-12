Бывший генсек НАТО призвал начать поставлять оружие на Тайвань «уже сейчас»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для предотвращения якобы потенциального нападения Китая на Тайвань нужно начать поставку вооружения на остров уже сейчас. Об этом он написал в материале для Financial Times, передает РИА Новости.

«Как эффективное средство сдерживания мы должны дать Тайваню необходимое для его обороны оружие сейчас», — сказал бывший генсек Североатлантического альянса.

Он считает, что европейским политикам нужно «перестать посылать противоречивые сигналы».

«Китай опирается на экспорт на глобальные рынки для активизации своего развития. Он намного более завязан в мировые цепочки поставок, чем Россия, поэтому изложение экономических последствий атаки заранее может подействовать как мощный инструмент сдерживания», — подчеркивает Расмуссен.

При этом он называет «самым действенным способом для предотвращения агрессии» со стороны Китая против Тайваня «победу Украины в нынешнем конфликте», поясняя, что в противном случае это может создать «опасный прецедент», которым воспользуется Пекин.

Напомним, ситуация вокруг острова значительно обострилась в начале августа 2022 года — после визита на тот момент спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.