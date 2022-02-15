Бывший Генконсул Турции в Казани Турхан Дильмач выпустил книгу о России

Сегодня в Турции вышла в свет книга «Rusya’nin ruhu. Efsane ile gercek arasinda» («Душа России. Между мифами и реальностью»), написанная турецким дипломатом Турханом Дильмачем. О выходе книги автор сообщил в своем Instagram.

Фото: скриншот сторис в Instagram

Турхан Дильмач с 2014 по 2017 год являлся Генеральным консулом Турецкой Республики в Казани. В этом качестве он выступал организатором различных мероприятий в рамках сотрудничества Турции и Татарстана. Овладел татарским языком, проявил себя как автор фотовыставок о жизни Казани и республики.

Покинув Казань, Турхан Дильмач работал в Министерстве иностранных дел Турции в Анкаре. В 2020 году был назначен первым советником посла Турции в Казахстане.