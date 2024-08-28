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Бывший Генконсул Турции в Казани Турхан Дильмач покидает Казахстан
Турхан Дильмач, бывший Генеральный консул Турецкой Республики в Казани, покидает пост в Казахстане, сообщил он в социальных сетях.
«Казахстан, прощай», – написал дипломат на казахском и турецком языках к видеопосту.
Турхан Дильмач был Генеральным консулом Турции в Казани с 2014 по 2017 годы.
Он организовывал различные мероприятия в рамках сотрудничества Турции и Татарстана. Овладел татарским языком, проявил себя как автор фотовыставок о жизни Казани и республики.
После покидания Казани Турхан Дильмач работал в Министерстве иностранных дел Турции в Анкаре. В 2020 году был назначен первым советником посла Турции в Казахстане.
В 2022 году в Турции вышла в свет книга «Rusya’nin ruhu. Efsane ile gercek arasinda» («Душа России. Между мифами и реальностью»).
О новом назначении Турхан Дильмач пока не сообщил.
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