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Ру Тат
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Спорт
29 июля 2022  14:48
Артур Халилуллов

Бывший футболист Наталушко заявил о договорных матчах в России

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Бывший форвард подмосковного «Сатурна» и «Текстильщика» из Камышина Сергей Наталушко признался, что принимал участие в договорных матчах, которые проходили на территории России.

Он подчеркнул, что в этом участвовали и другие футболисты, поэтому отказался раскрывать фамилии и подробности.

«Что теперь об этом говорить? Я не боюсь, нет. Но это же не только меня касается — многих людей. То, что такие моменты были, могу сказать точно. Чтобы вся команда сдавала игру — это единичные случаи. А насчет отдельных товарищей подозрения иногда возникали. Если сдает, грубо говоря, вратарь, пара защитников и еще кто-то — ничего не докажешь», — цитирует Наталушко «Чемпионат».

#футбол #РПЛ
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