Бывший форвард УНИКСа Валиев перешел в московский МБА

Бывший форвард УНИКСа Евгений Валиев стал игроком московского МБА. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Детали соглашения не уточняются.

Напомним, Валиев перешёл в казанский клуб в июле прошлого года. В минувшем сезоне россиянин провел в составе УНИКСа три матча, проводя на площадке в среднем чуть более одной минуты.

В составе казанцев Евгений стал обладателем своей четвёртой бронзовой медали Единой Лиги.

Ранее стало известно, что УНИКС примет участие в предсезонном баскетбольном турнире на Кубок Хайретдинова. Матчи пройдут 10 и 11 сентября в Нижнем Новгороде.