Бывший форвард сборной России о Слуцком: Он не справляется со своей работой

Бывший нападающий столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий не справляется со своей работой.

«Думаю, Слуцкий не справляется со своей работой. Результаты говорят сами за себя. Скоро последуют выводы от руководства», — приводит слова ветерана издание «Спорт-Экспресс».

«Команду надо встряхнуть. Это не та команда, которая должна быть в стыковых матчах. Тренер будет крайним. Команда играет не очень, и за это отвечает тренер», — подчеркнул Булыкин.