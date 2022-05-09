news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
9 мая 2022  13:37
Cергей Гаврилов

Бывший форвард сборной России о Слуцком: Он не справляется со своей работой

news_top_970_100

Бывший нападающий столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий не справляется со своей работой.

«Думаю, Слуцкий не справляется со своей работой. Результаты говорят сами за себя. Скоро последуют выводы от руководства», — приводит слова ветерана издание «Спорт-Экспресс».

«Команду надо встряхнуть. Это не та команда, которая должна быть в стыковых матчах. Тренер будет крайним. Команда играет не очень, и за это отвечает тренер», — подчеркнул Булыкин.

#фк рубин #леонид слуцкий
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100