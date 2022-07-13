Бывший форвард «Рубина» Деспотович не хочет идти на понижение зарплаты в «Арсенале»

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович отказывается от предложения своего нынешнего клуба тульского «Арсенала» понизить свою зарплату. Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника нынешняя зарплата сербского форварда близка к пяти миллионам рублей в месяц.

Напомним, что Деспотович стал лучшим бомбардиром «Рубина» в сезоне 2021/2022, забив 14 голов в 26-ти матчах РПЛ. В следующем сезоне футболист покинул казанский клуб и перешел в тульский «Арсенал».