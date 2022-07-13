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Спорт
13 июля 2022  13:08
Артур Халилуллов

Бывший форвард «Рубина» Деспотович не хочет идти на понижение зарплаты в «Арсенале»

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Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович отказывается от предложения своего нынешнего клуба тульского «Арсенала» понизить свою зарплату. Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника нынешняя зарплата сербского форварда близка к пяти миллионам рублей в месяц.

Напомним, что Деспотович стал лучшим бомбардиром «Рубина» в сезоне 2021/2022, забив 14 голов в 26-ти матчах РПЛ. В следующем сезоне футболист покинул казанский клуб и перешел в тульский «Арсенал».

#Рубин #Джордже деспотович #футбол #фк арсенал #первая лига #РПЛ
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