Бывший форвард Ак Барса заявил о желании вернуться в КХЛ

Форвард белорусского «Гомеля» Евгений Григоренко собирается вернуть в КХЛ. Ранее он выступал за казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик», «Адмирал» (Владивосток) и череповецкую «Северсталь».

«Многие говорили, что с возрастом взрыв пропадает, но ничего подобного. Даже сейчас, в 29 лет я чувствую, что взрыв этот есть, он хороший, и молодым я не уступлю. Хотя и я себя не считаю возрастным игроком. Мне 29, но как была у меня скорость, так она и есть. Взрыв помогает обыгрывать защитников один в один, уходить на скорости, плюс катание в детстве поставили.

Всё это в совокупности даёт неплохой результат, поэтому и чувствую, что я могу вернуться в КХЛ. И уверен даже, что у меня всё получится. Я никогда не был лентяем, в итоге многие на это обращают внимание. И хочется реально зацепиться за КХЛ и играть на том уровне, на котором могу», – цитирует Григоренко Metaratings.

Отметим, что Григоренко в 2014-м году завоевал Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга».