Бывший форвард «Ак Барса» стал тренером «Салавата Юлаева»

41-летний уроженец Минска Константин Кольцов вошёл в тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева». Контракт с молодым специалистом рассчитан на 1 сезон. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Кольцов прекрасно знаком как уфимским болельщикам, так и казанским. После нескольких успешных сезонов в Национальной хоккейной лиге в рядах «Питтсбург Пингвинс» белорусский форвард перешёл в «Салават Юлаев» и вместе с уфимцами выиграл чемпионат России и становился обладателем Кубка Гагарина.

За «Ак Барс» в сезонах 2000-2002 и в 2014-2015 гг. Кольцов провел 53 матча, в которых набрал 20 очков (8 голов+12 передач). Повесив коньки на гвоздь в родном Минске в «Динамо» в 2016 году, Константин перешел на тренерскую работу. После работы на родине в прошлом сезоне Кольцов трудился в тренерском штабе столичного «Спартака». Вместе с Кольцовым в штабе «Салавата Юлаева» работает еще один бывший игрок «Ак Барса» – 47-летний Николай Цулыгин в роли защитника играл в Казани в сезоне 1999-2000 гг.