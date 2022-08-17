Бывший форвард «Ак Барса» Потапов ушел от жены и детей ради спортивной журналистки

Хоккеист челябинского «Трактора» Алексей Потапов изменил своей жене со спортивной журналисткой Аленой Гребеньковой и близок к разводу с супругой. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Напомним, что Потапов хорошо известен казанским болельщикам по игре за «Ак Барс», с которым хоккеист завоевал Кубок Гагарина в 2018-м году.

Гребенькова работает ведущей на клубном телевидении «Трактора». Недавно девушка намекнула на беременность, выложив в соцсетях фото с округлившимся животом. До этого Алена выкладывала фото поцелуев с Потаповым.

Потапов и Гребенькова Фото: соцсети

Жена нападающего и мать троих детей Ирина Потапова публично подтвердила измену мужа. Также она заявила, что рассчитывает на порядочность Алексея и выплаты на содержание троих детей в полном размере.

«Эта ситуация тянется у нас с осени прошлого года. Конечно, поначалу было сложновато. Сейчас я уже все это пережила. Меня поддерживают дети, очень переживают родители, друзья, которые знают нашу историю с самого начала. Хотела бы сказать им всем большое спасибо.

Сейчас у Алексея поутихло чувство вины после произошедшего, и наше общение проходит в не очень красивом формате. Но я стараюсь избегать конфликтных ситуаций, не отвечаю на его провокации, какие-то грубые смс. Мне это не интересно. Хочется только чтобы наша с ним ситуация разрешилась честно, без укрывания доходов, переписываний договоров или контрактов. Как это многие сейчас делают. Верю, что в нем еще остались совесть и здравый рассудок.

Дети, конечно, на него сейчас обижены. Поначалу он пытался их успокаивать, говорил, что у них ничего не поменяется, все будет так же, как и было. Но сейчас немножко охладел. Спокойнее стал к этому относиться. А для них это серьезная травма. Особенно для средней дочери. Она очень сильно переживает. Нам даже пришлось обращаться к специалисту. Как ни крути, возраст подростковый, плюс стресс.

Ведущая ХК «Трактор» Алена Гребенькова Фото: соцсети

Алексей приезжает 1-2 раза в месяц, чтобы увидеть детей, погулять с ними. И наша самая маленькая, которой вот-вот исполнилось 3 года, начинает плакать, просит, чтобы он не уходил. Такая вот ситуация. Я понимаю, что в каждой семье могут быть сложности, нигде не бывает все гладко. Но взрослые люди должны садиться за стол переговоров и совместно принимать решения. Нужно нести ответственность за семью, детей и свой выбор. Не знаю, как объяснить этот поступок. Для нас это был шок. Все друзья и родственники всегда ставили Алексея в пример как порядочного семьянина. Поэтому все были в ступоре. Но я ему благодарна. Было время, когда у нас все было прекрасно», — цитирует Потапову Sport24.