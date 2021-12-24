Бывший форвард «Ак Барса»: «Качество хоккея в КХЛ страдает»

Бывший нападающий «Ак Барса», 3-кратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко раскритиковал уровень КХЛ и оценил шансы сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, что игроки НХЛ не смогут принять участия в хоккейном турнире китайской Олимпиады.

«Посмотрите, сколько хороших шведов в Европе играет. Да и швейцарцев. Немцев и то забывать нельзя, судя по прошлой Олимпиаде. Не скажу, что нам победа легко достанется. Потому что уровень КХЛ сейчас очень низкий, с прошлыми годами не сравнить. Качество хоккея страдает.

Общался со знакомыми из Европы. Многие считают, что шведский и финский чемпионаты гораздо быстрее, чем наш. Швейцарский вообще один из топовых. Там много североамериканцев и чехов. И все равно, без игроков НХЛ у нас шансов больше. В легкую не получится, но возможно, – цитирует Терещенко «Матч ТВ».