Бывший депутат Казгордумы Ислаев рассказал Путину, как стал вице-губернатором

На встрече с победителями конкурса «Лидеры России» Президент РФ Владимир Путин пообщался с бывшим жителем столицы РТ и в прошлом депутатом Казгордумы Азатом Ислаевым. Сейчас Ислаев работает вице-губернатором Ханты-Мансийского округа. Он рассказал главе государства о том, как решился на переезд во Владивосток.

«Азат Ислаев, родился в Перми, вырос в Казани в семье доктора исторических наук, инженера-химика. Занимался бизнесом, был депутатом Казанской городской Думы. Все, в общем, было хорошо, но был внутренний запрос на дополнительную самореализацию. Принял решение послужить отечеству и в 2019 году переехал во Владивосток», – рассказал Ислаев.

« А как это, вам приснилось, что вы должны поехать во Владивосток? Что было побудительным мотивом?», – поинтересовался Путин.

«Вы знаете, Владимир Владимирович, какая-то таинственность Дальнего Востока, для меня это всегда было место силы», – ответил Ислаев.

Он рассказал Президенту, что с 2020 года работал вице-мэром Владивостока, а с марта 2022 года назначен заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. На этой должности он курирует строительство, транспорт и дорожное хозяйство в регионе.

Напомним, Ислаев был избран в Казгордуму в 2015 году, входил в состав постоянных комиссий по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам, а также по градостроительству и ЖКХ. Сложил полномочия депутата в 2019 году в связи с переходом на новое место работы.