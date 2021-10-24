Бывший арбитр ФИФА раскритиковал судейство в матче «Уфа» — «Рубин»

Сергей Хусаинов, экс-арбитр ФИФА прокомментировал «Спорт-Экспрессу» действия судьи Игоря Панина в сегодняшнем матче РПЛ «Уфа» — «Рубин» (1:1), дав понять, что игра могла быть договорной.

По мнению Хусаинова, пенальти, с которого уфимцы забили, был «левым»: «На 8-й минуте матча совершенно справедливо не назначен пенальти в ворота "Рубина", Уремович сыграл в мяч. На 17-й минуте назначается, на мой взгляд, левый пенальти. До этого игрок "Уфы" в прыжке нарушает правило, подсадка. Слава Богу, что упали нормально, не ударились спиной».

А вот забитый Хвичей Кварацхелией гол, не засчитанный арбитром матча, Хусаинов считает правильным: «Потом гол Хвичи — офсайд. Не знаю, какую линию они выбрали, оставим на совесть. По второму тайму: 52-я минута назначили пенальти. Дюпин нарушил правило, мяча не касался, сбил Агаларова, он не сам упал. Просматривают ВАР, отменяют пенальти, назначается свободный удар. За что?»

Хусаинов добавил, что в правилах написано, что свободный удар назначается, если вне игры, если опасно, а тут вратарь атаковал. Он назвал эту отмену пенальти «левой».

Автогол уфимцев был, по мнению Хусаинова, запланированным.

«Дальше идет атака "Рубина", Журавлев очень технично левой ногой направляет мяч в собственные ворота, взялся за голову. Рядом в этой зоне никого из игроков "Рубина" не было. Никаких эмоций ни со стороны вратаря, ни со стороны других игроков "Уфы" не было. Для непосвященных, случайно. Случайно деньги в футболе не платят, платят за работу», — заключил Хусаинов.

Он употребил термин «договорная игра»: «Картинно падали после свистка, радовались ничьей. А судейство понравилось некоторым официальным лицам. Нет доказательств, не мое это дело. Комитет по этике посмотрит, как делаются договорные игры».

Напомним, что по ходу встречи в Уфе были отменены два пенальти (в ворота и одной, и второй команды) и один гол, забитый полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией из офсайда.