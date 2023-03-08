Бывший американский разведчик заявил, что конфликт на Украине вошел в финальную стадию

Конфликт на Украине вошел в финальную стадию, при которой ВС России начнет «разбирать на части» логистические цепочки украинской армии. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передает РИА Новости.

«Конфликт входит в финальную стадию. Одна из российских стратегий заключается в том, чтобы стереть [ВСУ] в порошок, и ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики», — рассуждает бывший военный.

По его словам, у украинской армии заканчиваются боеприпасы и военная техника, поэтому Президент Владимир Зеленский «выпрашивает оружие и говорит: "Если вы не дадите мне это все, чтобы сражаться, значит это придется делать вам — сыновьям и дочерям Америки"».

Ранее Скотт Риттер спрогнозировал разгром ВСУ этой осенью, при этом украинская армия истощит боеприпасы к середине лета.