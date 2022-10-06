Бывшие хулиганы в Казани получают зарплату 80 тыс. рублей чаще примерных одноклассников

Бывшие хулиганы в Казани чаще всего становятся охранниками, водителями и директорами, а их примерные одноклассники — учителями, врачами, корректорами и экономистами. При этом зарплату выше 80 тыс. рублей чаще получают первые, чем вторые, следует из опроса сервиса высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Самыми примерными в выпускных классах в Казани были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте — медсестры. В топ-5 профессий, представители которых отличались образцовым поведением в школе, вошли также дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи», — перечисляют аналитики.

В IT-сфере бывшие примерные ученики чаще встречаются среди программистов, а шалопаи — среди системных администраторов. Не отличались примерным поведением и будущие инженеры, а больше всего хулиганили топ-менеджеры — 8% из них сейчас оценивают свое поведение как неудовлетворительное.

«Чаще нынешних директоров доводили учителей в юношестве лишь те, кто, повзрослев, выбрал работу водителя и охранника: „Было и разбитое окно, и драка с физруком“», — говорится в сообщении.