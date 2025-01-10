Бывшие топ-менеджеры «Роснано» объявлены в международный розыск за мошенничество

Бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве, пишет ТАСС.

Следствие утверждает, что Киселев, Рапопорт и другие участники преступной группы использовали свои должности в корыстных интересах, растрачивая средства, вложенные в уставной капитал «Роснано». Они проводили финансовые операции через подконтрольные юридические лица, что привело к нанесению ущерба компании в особо крупных размерах. Сообщается, что фигуранты дела будут взяты под стражу сразу после их задержания на российской территории или их экстрадиции в РФ.

Олег Киселев начал работать в «Роснано» в 2008 году и занимал должность заместителя председателя правления до своего ухода в 2019 году. Ирина Рапопорт руководила швейцарской дочерней компанией «Роснано капитал». В апреле 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Следственный департамент МВД выдвинул обвинение в хищении 1,676 млрд рублей у «Роснано». По мнению следствия, причастны к этому бывшему руководство «Роснано»: Олег Киселев, Ирина Рапопорт, экс-директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший глава банка «Пересвет» Александр Швец.