news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
28 июля 2022  06:48

Бывшие демократы и республиканцы США намерены создать «третью» партию в стране

news_top_970_100

Некоторые бывшие представители Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов создают политическую партию, которая, как они заявили, должна стать «третьей» политической силой в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Новую партию назвали Forward («Вперед»), председателями станут бизнесмен и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Эндрю Янг, а также экс-губернатор Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман.

Основатели надеются, что они превратятся в жизнеспособную альтернативу республиканцам и демократам. По их мнению, цель новой партии «вдохнуть новую жизнь в справедливую, процветающую экономику» и «дать американцам больше выбора во время голосования».

Политическое объединение планирует завершить регистрацию и участвовать в выборах во всех 50 штатах в 2024 году.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100