Бывшие демократы и республиканцы США намерены создать «третью» партию в стране

Некоторые бывшие представители Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов создают политическую партию, которая, как они заявили, должна стать «третьей» политической силой в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Новую партию назвали Forward («Вперед»), председателями станут бизнесмен и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Эндрю Янг, а также экс-губернатор Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман.

Основатели надеются, что они превратятся в жизнеспособную альтернативу республиканцам и демократам. По их мнению, цель новой партии «вдохнуть новую жизнь в справедливую, процветающую экономику» и «дать американцам больше выбора во время голосования».

Политическое объединение планирует завершить регистрацию и участвовать в выборах во всех 50 штатах в 2024 году.