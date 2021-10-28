Бывшие акционеры ТАИФа могут рассчитывать на дивиденды от СИБУРа за 9 месяцев

Совет директоров СИБУРа на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров и рекомендации о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года, говорится в официальном сообщении компании.

«Это будут первые дивиденды, которые СИБУР выплатит своим как старым, так и новым акционерам - бывшим владельцам ТАИФа, – сообщил «Интерфакс».

Согласно опубликованному в четверг отчету по МСФО, в третьем квартале 2021 года скорректированная чистая прибыль ПАО «СИБУР Холдинг» (основа для выплаты дивидендов) составила 72,531 млрд рублей против 62,828 млрд рублей во втором квартале 2021 года и 32,903 млрд рублей в третьем квартале 2020 года.

В соответствии с дивидендной политикой компании, минимальный коэффициент дивидендных выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Ранее сообщалось, что в октябре СИБУР и ТАИФ закрыли сделку по объединению активов.

В отчете компании отмечается, что 4 октября компании подписали соглашение, по условиям которого СИБУР приобрел 100% долю в АО «ТАИФ» в обмен на дополнительную эмиссию акций ПАО «СИБУР Холдинг» (эквивалент 15% доли в объединенной компании) и комбинацию денежных и заемных средств стоимостью $3 млрд. Вместе с ТАИФом СИБУР приобрел акции «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и ТГК-16.

Акционеры ТАИФа суммарно стали одним из крупнейших владельцев компании. Председателю совета директоров СИБУРа и его основному акционеру Леониду Михельсону после закрытия сделки принадлежит 30,6%, акционерам ТАИФа — 15%, Геннадию Тимченко — 14,5%, бывшему и нынешнему менеджменту СИБУРа ­— 12,3%, группе СОГАЗ — 10,6%, китайским Sinopec и Silk Road Fund — по 8,5%.

Перед объединением компании рассчитались с акционерами за работу предприятий в первом полугодии — до совершения сделки. «Казаньоргсинтез» решил выплатить 10,3 млрд рублей, «Нижнекамскнефтехим» — 17,5 млрд рублей, суммарно акционеры должны были получить 27,8 млрд рублей. Обе компании направили по 70% от чистой прибыли за первое полугодие 2021 года. Общая сумма дивидендов от обеих компаний, полагающаяся ТАИФу, исходя из официальных данных должна была составить около 19 млрд рублей.

Акционеры СИБУРа в свою очередь решили выплатить за первое полугодие 123,5 млрд рублей, в том числе 110,1 млрд рублей в виде денежных средств, еще 13,4 млрд компания выплала в виде акций «Нипигаза» совладельцам СИБУРа пропорционально их долям.