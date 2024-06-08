Бывшему главе «Автодора» грозит 14 лет колонии за нарушения при строительстве ЦКАД

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что государственный обвинитель запросил 14 лет лишения свободы в колонии общего режима для Сергея Кельбаха, бывшего председателя правления госкомпании «Автодор».

Кельбах, известный своим участием в строительстве Крымского моста, обвиняется в масштабном злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье.

По данным следствия, в 2017 году Кельбах незаконно выделил более 2 миллиардов рублей одной из компаний-подрядчиков ЦКАД. Ранее той же фирме уже были выделены 3,9 миллиона рублей. Кроме того, он обвиняется в необоснованной выплате 132 миллионов рублей другой компании за разработку документации, не предусмотренной федеральной целевой программой.

Уголовное дело против Кельбаха было возбуждено в 2019 году по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Судебный процесс проходит в Тверском суде Москвы с мая 2022 года.