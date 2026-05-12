Бывшему депутату Госдумы РФ и его сыну дали по 14 лет колонии

Бывшего депутата Госдумы РФ, вице-спикера заксобрания Красноярского края Сергея Натарова признали виновным по уголовному делу о хищении имущества предприятий в Игарке на 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Виновным также признали сына Сергея Натарова – Антона Натарова – экс-советника губернатора региона.

Приговором суда Сергею и Антону Натаровым назначено по 14 лет колонии общего режима и штраф в 4 млн рублей каждому. Кроме того, Кировский райсуд Красноярска вынес приговор еще 10-ти подсудимым, проходящим по этому делу.

Согласно версии правоохранителей, организованная группа, в которую входили отец и сын Натаровы, с 2016 по 2018 организовали для нужд муниципальных предприятий Игарки поставку и оплату товаров с искусственно завышенной стоимостью, а также фиктивных услуг. Тем самым, злоумышленники причинили муниципальным предприятиям ущерб на 100 млн рублей.