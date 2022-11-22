Бывшей штаб-квартире Алексея Семина присвоят официальный адрес

Арбитражный суд Татарстана обязал Управление архитектуры и градостроительства Казани присвоить адрес дому №34 на Сибирском тракте в Казани. Это известный в городе бизнес-центр, расположенный в районе Компрессорного завода. В частности, здесь находится мебельный магазин «Мегга-Мебель». В здании долгое время также располагалась штаб-квартира его владельца — основателя инвестиционной группы компаний ASG Алексея Семина, который в последние годы живет во Франции. Здесь же находился его музей антиквариата с собранием мебели, западноевропейских часов и живописи. Но затем экспонаты частной коллекции миллионера было решено перевезти в отреставрированный особняк на улице Карла Маркса, 16.

Подконтрольная Семину компания «Капитал-ТрастИнвест» как собственник нежилого помещения площадью 1078 кв. метров в упомянутом здании 16 мая этого года подала заявление в Управление архитектуры и градостроительства Казани с просьбой присвоить строению адрес, но получила отказ. Во-первых, согласно ответу городских властей, упомянутое помещение расположено в здании, которому «в установленном порядке адрес не присваивался». Во-вторых, по правилам адрес здания должен соответствовать адресу земельного участка, в границах которого оно расположено. В этом же случае строение находится сразу на трех земельных участках. УК «Капитал Траст Инвест» оспорила отказ в суде.

Татарстанский арбитраж пришел к выводу, что отказ «не основан на законе»: действующее законодательство не содержит запрета на присвоение адреса при расположении здания на нескольких земельных участках. Муниципальную услугу просто нужно было приостановить до тех пор, пока заявитель не выберет вариант адреса. Также в соответствии с правилами было необходимо одновременно присвоить адрес как помещению, так и самому зданию.

Согласно выписке ЕГРН, здание с кадастровым номером 16:50:050202:103 имеет адресную привязку: г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34. Его строительство было завершено в 1974 году. Инспекция Госстройнадзора РТ выдала разрешение на реконструкцию корпусов №5–11 технопарка «Терминал» 21 июня 2004 года. В сентябре того же года постановлением главы администрации Казани они были введены в эксплуатацию. Городские власти обязали исправить ошибку. Вчера Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.

Соучредитель клиники «Медел» Ленар Салахутдинов пояснил «Татар-информу», что его медучреждение располагается в корпусе №5 дома №34 на Сибирском тракте. «Рядом находится корпус №4. Но вообще там черт ногу сломит — столько всяких корпусов, и все они раскиданы. Пока карту не откроешь, не поймешь, где какой», — пояснил он. По словам Салахутдинова, его клиника, арендующая там площади с 2009 года по сей день, корреспонденцию всегда получала без проблем.

«Мы официально арендовали площади у „Единой арендной системы“. У нас в договоре был четко прописан адрес, и он указан во всех открытых источниках и картах города», — отметил собеседник агентства. «Не знаю, зачем именно сейчас возникла вся эта история. Может быть, это связано с тем, что на соседних участках планируется строительство многоквартирных домов», — добавил он.

В начале 2020 года СМИ рассказывали о том, что Семин, которому в этом районе принадлежит также и земля, анонсировал реновацию промзоны. Сообщалось, что на 3,2 гектара земли в районе Компрессорного завода, как раз за упомянутым зданием, может быть построено 15 жилых высотных домов.