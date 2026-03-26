Бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимира Соловьева объявили в розыск

Бывший журналист газеты «Коммерсантъ» Владимир Соловьев внесен в базу розыска МВД России. В карточке указано, что он «разыскивается по статье УК», однако конкретная статья не названа.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь может идти об обвинении в участии в «нежелательной организации». Савеловский суд Москвы заочно арестовал Соловьева.

Владимир Соловьев работал в «Коммерсанте» с 2020 по 2024 год. В настоящее время проживает за пределами РФ.