news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 марта 2026 17:14

Бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимира Соловьева объявили в розыск

Читайте нас в
Телеграм

Бывший журналист газеты «Коммерсантъ» Владимир Соловьев внесен в базу розыска МВД России. В карточке указано, что он «разыскивается по статье УК», однако конкретная статья не названа.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь может идти об обвинении в участии в «нежелательной организации». Савеловский суд Москвы заочно арестовал Соловьева.

Владимир Соловьев работал в «Коммерсанте» с 2020 по 2024 год. В настоящее время проживает за пределами РФ.

#федеральный розыск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
С 1 апреля в России изменятся правила перевода денежных средств

26 марта 2026
Съезд фермеров России в Казани: почему аграрии теряют доходы и что предлагают поменять

25 марта 2026
