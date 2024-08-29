Бывшего замминистра обороны Павла Попова задержали по делу о мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве заведено в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В 2021-2024 годах, по версии следователей, Попов, отвечающий за развитие, обслуживание и функционирование парка «Патриот», использовал эту организацию для личного обогащения. Он действовал вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые уже были привлечены к уголовной ответственности.

Следствие полагает, что Попов организовал проведение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных товаров на свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Более того, он заставлял руководителей компаний, сотрудничающих с парком, выполнять строительно-монтажные работы на его загородном участке без оплаты. После завершения строительства дома и обустройства территории Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.

В ходе расследования было установлено, что, помимо указанного участка с домами, Попов и члены его семьи владеют множеством объектов недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Стоимость этих объектов превышает 500 млн рублей. Законность приобретения данного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.