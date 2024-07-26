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Бывшего замминистра обороны Булгакова задержали по делу о коррупции
Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков оказался в центре громкого коррупционного скандала. Согласно информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ России агентству ТАСС, генерал армии был задержан и помещен в следственный изолятор «Бутырка».
Операция по задержанию Булгакова была проведена совместными усилиями Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Следственного комитета России.
В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. Их цель – установить все обстоятельства, причины и условия, которые могли способствовать предполагаемой противоправной деятельности бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны.
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