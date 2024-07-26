Бывшего замминистра обороны Булгакова задержали по делу о коррупции

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков оказался в центре громкого коррупционного скандала. Согласно информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ России агентству ТАСС, генерал армии был задержан и помещен в следственный изолятор «Бутырка».

Операция по задержанию Булгакова была проведена совместными усилиями Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Следственного комитета России.

В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. Их цель – установить все обстоятельства, причины и условия, которые могли способствовать предполагаемой противоправной деятельности бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны.