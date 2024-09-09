Бывшего замглавы Томской области осудили за липовые дипломы и организацию растраты 79 млн

Бывший заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрий Гурдин получил пять лет колонии. Его признали виновным в организации хищения 79 млн рублей из бюджета и использовании поддельных дипломов о высшем образовании. Такое решение вынес Советский районный суд Томска, сообщает областная прокуратура.

Согласно материалам дела, экс-замгубернатора Томской области разработал схему для незаконного перевода бюджетных средств коммерческой организации. Эти деньги предназначались для разработки концепции проекта студенческого городка в области. Для реализации своего плана он привлек директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности, который, действуя по указаниям Гурдина, оплатил услуги коммерческой фирмы по завышенным ценам. В результате этих действий областной бюджет понес убытки в размере более 79 млн рублей.

Дополнительно выяснилось, что при устройстве на должность заместителя губернатора Гурдин предоставил два поддельных диплома о высшем образовании.

Суд, учитывая позицию обвинения, приговорил Гурдина к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей и запрет на занятие должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года. За использование поддельных документов Гурдину также назначили 200 часов обязательных работ, но освободили от их выполнения из-за истечения срока давности. Суд также удовлетворил гражданский иск прокуратуры, обязав Гурдина возместить ущерб бюджету Томской области в размере 79 млн рублей.