Бывшего тренера дочери Тутберидзе осудили на 3,5 года тюрьмы за выстрел в голову женщины

Тренера по фигурному катанию Дениса Егорова приговорили к 3,5 годам тюрьмы за выстрел в голову женщине из сигнального пистолета. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Егоров также выплатит пострадавшей 450 тысяч рублей. Напомним, что Денис Егоров работал в ГБУ «СШОР №2» Москомспорта и был тренером дочери Этери Тутберидзе – Дианы Дэвис.

Происшествие случилось в 2021 году. Две женщины пришли обсудить с Егоровым возможность заниматься фигурным катанием. Тренер достал сигнальный пистолет и произвел выстрел в голову. Женщина оказалась в больнице, но лицевые кости оказались неповрежденными.

По данным источника, Егоров мог получить срок до семи лет тюрьмы, но в итоге он оказался виновен лишь по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.