Бывшего президента Молдавии задержали по делу о госизмене

Во вторник, 24 мая, силовики задержали бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Ему вменяются преступления по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене, передает «Интерфакс».

«Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа», — передает агентство слова пресс-секретаря генеральной прокуратуры Молдавии Марианны Кёрпек.

Сегодня утром сотрудники Службы информации и безопасности совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели обыски в доме Додона. Следователей интересует недвижимость бывшего президента и посредников.

Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям «Пассивная коррупция», «Получение финансирования политической партией от преступной организации», «Незаконное обогащение» и «Государственная измена».