Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бывшего и.о. главы Минздрава Херсонской области обвинили в хищении 26,5 млн рублей
Следком возбудил уголовное дело о присвоении 26,5 млн рублей, которые предназначались для выплаты зарплат сотрудникам больницы, сообщает ТАСС.
Дело возбуждено против бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области.
По версии следствия, с сентября 2022 года по 14 апреля 2023 года мужчина, пользуясь служебным положением, похитил деньги, принадлежащие Министерству здравоохранения Херсонской области.
По данным агентства, в результате совместно проведенных сотрудниками регионального СУ и УФСБ РФ по Херсонской области следственных действий и оперативных мероприятий фигуранта задержали. Сейчас он заключен под стражу.
Денежные средства были обнаружены и изъяты в процессе обыска по месту жительства задержанного.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа