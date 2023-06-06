Бывшего и.о. главы Минздрава Херсонской области обвинили в хищении 26,5 млн рублей

Следком возбудил уголовное дело о присвоении 26,5 млн рублей, которые предназначались для выплаты зарплат сотрудникам больницы, сообщает ТАСС.

Дело возбуждено против бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области.

По версии следствия, с сентября 2022 года по 14 апреля 2023 года мужчина, пользуясь служебным положением, похитил деньги, принадлежащие Министерству здравоохранения Херсонской области.

По данным агентства, в результате совместно проведенных сотрудниками регионального СУ и УФСБ РФ по Херсонской области следственных действий и оперативных мероприятий фигуранта задержали. Сейчас он заключен под стражу.

Денежные средства были обнаружены и изъяты в процессе обыска по месту жительства задержанного.