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Спорт
19 июля 2022  12:18
Артур Халилуллов

Бывшего игрока «Рубина» арестовали в Москве за мошенничество

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Бывший футболист казанского «Рубина» Махач Гаджиев задержан полицией в Москве по обвинению в мошенничестве, сообщает Shot.

Отмечается, что Гаджиев до ареста фигурировал в федеральном розыске. Он обвиняется по статье за мошенничество в особо крупном размере. 

Обвиняемого могут транспортировать в Дагестан, откуда родом спортсмен.

В «Рубине» он сыграл одну игру в сезоне 2009/2010. Также Гаджиев выступал за команды: «Крылья Советов», «Сатурн», «Анжи», «Таврию» и «Амкар».

#Рубин #футбол #первая лига
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