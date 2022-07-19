Бывшего игрока «Рубина» арестовали в Москве за мошенничество

Бывший футболист казанского «Рубина» Махач Гаджиев задержан полицией в Москве по обвинению в мошенничестве, сообщает Shot.

Отмечается, что Гаджиев до ареста фигурировал в федеральном розыске. Он обвиняется по статье за мошенничество в особо крупном размере.

Обвиняемого могут транспортировать в Дагестан, откуда родом спортсмен.

В «Рубине» он сыграл одну игру в сезоне 2009/2010. Также Гаджиев выступал за команды: «Крылья Советов», «Сатурн», «Анжи», «Таврию» и «Амкар».