Бывшего и действующих сотрудников Муслюмовской ЦРБ осудят за хищение 2,1 млн рублей

В Татарстане перед судом предстанут главный бухгалтер, замглавврача по экономическим вопросам и бывший и.о. главврача Муслюмовской ЦРБ по обвинению в превышении полномочий, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Муслюмовскому району, с 2017-го по 2021 год они забирали из зарплаты 25 работников больницы часть денег, придумывая различные предлоги.

Всего за этот период злоумышленники получили таким образом порядка 2,1 млн рублей.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, в результате суд по ходатайству следователя отстранил двоих обвиняемых от исполнения должностных обязанностей.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали на рассмотрение в суд.